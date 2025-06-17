Иран выпустил баллистические ракеты по Израилю: что известно

Армия обороны Израиля сообщила о массированном запуске баллистических ракет из Ирана по территории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Сирены воздушной тревоги звучали в центральных, северных и некоторых южных районах Израиля.
Власти призывают гражданских оставаться в бомбоубежищах до получения дополнительных указаний. В районе Иерусалима слышны взрывы.
По данным СМИ, вблизи Тель-Авива зафиксированы пожары и густой дым, что видно на видео, которые публикуют в соцсетях.
На некоторых кадрах видно автобус на парковке и дым, поднимающийся над жилыми кварталами города.
По предварительным оценкам армии обороны Израиля, во время атаки Ирана по Израилю было выпущено около 20 баллистических ракет.
Также стало известно, что ракета попала на парковку в центральном Израиле, нанеся повреждения и подожгли пустой автобус.
В ночь на 13 июня израильские ВВС нанесли массированный удар по военным и ядерным объектам Ирана в рамках операции "Львиный народ". Причиной стало обострение после срыва переговоров между Ираном и США по новой ядерной сделке.
Во время атаки в районе Тегерана были уничтожены по меньшей мере 20 высокопоставленных офицеров и несколько специалистов, причастных к иранской ядерной программе. За несколько дней стороны обменялись сотнями ударов, в том числе с использованием дронов и ракет.
За весь период операции Израиль нанес по Ирану примерно 250 ударов по 720 целям.
Вечером 15 июня Иран также обстрелял Иерусалим, Тель-Авив и Хайфу.
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