Иран выпустил баллистические ракеты по Израилю: что известно

Сирены воздушной тревоги звучали в центральных, северных и некоторых южных районах Израиля.

Власти призывают гражданских оставаться в бомбоубежищах до получения дополнительных указаний. В районе Иерусалима слышны взрывы.

По данным СМИ, вблизи Тель-Авива зафиксированы пожары и густой дым, что видно на видео, которые публикуют в соцсетях.

На некоторых кадрах видно автобус на парковке и дым, поднимающийся над жилыми кварталами города.

По предварительным оценкам армии обороны Израиля, во время атаки Ирана по Израилю было выпущено около 20 баллистических ракет.

Также стало известно, что ракета попала на парковку в центральном Израиле, нанеся повреждения и подожгли пустой автобус.