Іран вимагає від США не втручатися у бойові дії з Ізраїлем, - Axios

За інформацією трьох американських джерел видання, Іран заявив кільком арабським країнам про те, що вважає США відповідальними за атаку на консульство в Дамаску.

Також Іран передав адміністрації президента США Джо Байдена сигнал, який полягав у тому, що якщо американські військові втрутяться після удару Ірану по Ізраїлю, бази США в регіоні будуть атаковані.

"Іранське послання полягало в тому, що ми атакуватимемо ті сили, які атакують нас, так що не жартуйте з нами, і ми не жартуватимемо з вами", - уточнило джерело.

При цьому, за загальною оцінкою американської розвідки, яку наводить Axios, іранці можуть атакувати американські війська лише в тому випадку, якщо США приєднаються до Ізраїлю в контрнаступі.

Axios пише, що Ізраїль і США вважають, що іранська атака включатиме запуск балістичних ракет, крилатих ракет і ударних безпілотників з Ірану на ізраїльську територію.