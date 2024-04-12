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Іран вимагає від США не втручатися у бойові дії з Ізраїлем, - Axios

Фото: Іран почав погрожувати США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Ірану застерегла США від втручання у бойові дії з Ізраїлем. В іншому випадку Тегеран погрожує атакувати американських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За інформацією трьох американських джерел видання, Іран заявив кільком арабським країнам про те, що вважає США відповідальними за атаку на консульство в Дамаску.

Також Іран передав адміністрації президента США Джо Байдена сигнал, який полягав у тому, що якщо американські військові втрутяться після удару Ірану по Ізраїлю, бази США в регіоні будуть атаковані.

"Іранське послання полягало в тому, що ми атакуватимемо ті сили, які атакують нас, так що не жартуйте з нами, і ми не жартуватимемо з вами", - уточнило джерело.

При цьому, за загальною оцінкою американської розвідки, яку наводить Axios, іранці можуть атакувати американські війська лише в тому випадку, якщо США приєднаються до Ізраїлю в контрнаступі.

Axios пише, що Ізраїль і США вважають, що іранська атака включатиме запуск балістичних ракет, крилатих ракет і ударних безпілотників з Ірану на ізраїльську територію.

Можливий напад Ірану

Нагадаємо, на початку квітня ізраїльські військові завдали удару по консульству Ірану в Дамаску. Будівлю було повністю знищено, внаслідок обстрілу загинув високопоставлений іранський генерал.

На цьому фоні Іран почав неодноразово погрожувати, що дасть відповідь на такий удар. У Білому домі заявили, що загроза нападу на Ізраїль є реальною.

При цьому, за інформацією ЗМІ, іранські солдати можуть атакувати Ізраїль сотнею дронів і десятками ракет.

Більш детально про ситуацію навколо Ізраїлю та Ірану - у матеріалі РБК-Україна.

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