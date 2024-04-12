Иран требует от США не вмешиваться в боевые действия с Израилем, - Axios

По информации трех американских источников издания, Иран заявил нескольким арабским странам о том, что считает США ответственными за атаку на консульство в Дамаске.

Также Иран передал администрации президента США Джо Байдена сигнал, который заключался в том, что если американские военные вмешаются после удара Ирана по Израилю, то базы США в регионе будут атакованы.

"Иранское послание заключалось в том, что мы будем атаковать те силы, которые атакуют нас, так что не шутите с нами, и мы не будем шутить с вами", - уточнил источник.

При этом, по общей оценке американской разведки, которую приводит Axios, иранцы могут атаковать американские войска только в том случае, если США присоединятся к Израилю в контрнаступлении.

Axios пишет, что Израиль и США считают, что иранская атака будет включать в себя запуск баллистических ракет, крылатых ракет и ударных беспилотников из Ирана на израильскую территорию.