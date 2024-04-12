ua en ru
Пт, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Іран вимагає від США не втручатися у бойові дії з Ізраїлем, - Axios

П'ятниця 12 квітня 2024 22:26
UA EN RU
Іран вимагає від США не втручатися у бойові дії з Ізраїлем, - Axios Фото: Іран почав погрожувати США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Ірану застерегла США від втручання у бойові дії з Ізраїлем. В іншому випадку Тегеран погрожує атакувати американських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За інформацією трьох американських джерел видання, Іран заявив кільком арабським країнам про те, що вважає США відповідальними за атаку на консульство в Дамаску.

Також Іран передав адміністрації президента США Джо Байдена сигнал, який полягав у тому, що якщо американські військові втрутяться після удару Ірану по Ізраїлю, бази США в регіоні будуть атаковані.

"Іранське послання полягало в тому, що ми атакуватимемо ті сили, які атакують нас, так що не жартуйте з нами, і ми не жартуватимемо з вами", - уточнило джерело.

При цьому, за загальною оцінкою американської розвідки, яку наводить Axios, іранці можуть атакувати американські війська лише в тому випадку, якщо США приєднаються до Ізраїлю в контрнаступі.

Axios пише, що Ізраїль і США вважають, що іранська атака включатиме запуск балістичних ракет, крилатих ракет і ударних безпілотників з Ірану на ізраїльську територію.

Можливий напад Ірану

Нагадаємо, на початку квітня ізраїльські військові завдали удару по консульству Ірану в Дамаску. Будівлю було повністю знищено, внаслідок обстрілу загинув високопоставлений іранський генерал.

На цьому фоні Іран почав неодноразово погрожувати, що дасть відповідь на такий удар. У Білому домі заявили, що загроза нападу на Ізраїль є реальною.

При цьому, за інформацією ЗМІ, іранські солдати можуть атакувати Ізраїль сотнею дронів і десятками ракет.

Більш детально про ситуацію навколо Ізраїлю та Ірану - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран
NEWS
Харкову дозволили звільняти бізнес від податків, - Шмигаль
Харкову дозволили звільняти бізнес від податків, - Шмигаль
DAILY
Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський