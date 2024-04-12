Иран требует от США не вмешиваться в боевые действия с Израилем, - Axios
Власти Ирана предостерегли США от вмешательства в боевые действия с Израилем. В ином случае Тегеран угрожает атаковать американских солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По информации трех американских источников издания, Иран заявил нескольким арабским странам о том, что считает США ответственными за атаку на консульство в Дамаске.
Также Иран передал администрации президента США Джо Байдена сигнал, который заключался в том, что если американские военные вмешаются после удара Ирана по Израилю, то базы США в регионе будут атакованы.
"Иранское послание заключалось в том, что мы будем атаковать те силы, которые атакуют нас, так что не шутите с нами, и мы не будем шутить с вами", - уточнил источник.
При этом, по общей оценке американской разведки, которую приводит Axios, иранцы могут атаковать американские войска только в том случае, если США присоединятся к Израилю в контрнаступлении.
Axios пишет, что Израиль и США считают, что иранская атака будет включать в себя запуск баллистических ракет, крылатых ракет и ударных беспилотников из Ирана на израильскую территорию.
Возможное нападение Ирана
Напомним, в начале апреля израильские военные нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске. Здание было полностью уничтожено, в результате обстрела погиб высокопоставленный иранский генерал.
На этом фоне Иран начал неоднократно угрожать, что ответит на такой удар. В Белом доме заявили, что угроза нападения на Израиль реальна.
При этом по информации СМИ, иранские солдаты могут атаковать Израиль сотней дронов и десятками ракет.
Более детально о ситуации вокруг Израиля и Ирана - в материале РБК-Украина.
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