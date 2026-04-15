ua en ru
Ср, 15 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Іран використовував супутник Китаю для ударів по об’єктах США: FT розкрило деталі схеми

09:01 15.04.2026 Ср
2 хв
Іран купив секретний доступ до супутника Китаю. Як це йому допомогло?
aimg Олена Чупровська
Іран використовував супутник Китаю для ударів по об’єктах США: FT розкрило деталі схеми Фото: атака на головну військово-морську базу США в Бахрейні 28 лютого 2026 року (GettyImages)

Іран використовував китайський розвідувальний супутник для стеження за американськими базами - і робив це ще до ракетних та дронових атак на них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Читайте також: Трамп заявив про завершення війни проти Ірану, - Fox News

Як повідомляється, супутник придбали Повітряно-космічні сили Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Що це за супутник і звідки він узявся

Апарат називається TEE-01B. Його збудувала і запустила китайська компанія Earth Eye Co. Наприкінці 2024 року, після запуску з Китаю, КВІР придбав цей супутник.

Іранське командування направило його для моніторингу ключових об'єктів США в регіоні. FT посилається на списки координат із часовими мітками, супутникові знімки та орбітальний аналіз.

Які бази були під прицілом

Знімки, зроблені в березні, фіксували об'єкти до і після ударів безпілотників та ракет. Зокрема супутник відстежував:

  • авіабазу Принца Султана в Саудівській Аравії - 13, 14 і 15 березня;
  • авіабазу Муваффак Салті в Йорданії;
  • об'єкти поблизу військово-морської бази П'ятого флоту США в Манамі, Бахрейн;
  • аеропорт Ербіль в Іраку.

Як працювала схема доступу до даних

Разом із супутником КВІР отримав доступ до комерційних наземних станцій, якими керує пекінська компанія Emposat - постачальник послуг супутникового управління та передачі даних. Її мережа охоплює Азію, Латинську Америку та інші регіони.

Білий дім, ЦРУ, Пентагон, Держдеп, Міноборони Китаю, а також компанії Earth Eye Co та Emposat не відповіли на запити Reuters про коментарі.

Нагадаємо, за даними CNN, Китай провадить масштабне розширення ядерної інфраструктури в провінції Сичуань: на місці знесених сіл зводять нові стратегічні об'єкти.

Аналіз офіційних документів свідчить про найбільшу за десятиліття кампанію модернізації ядерної зброї Пекіна.

Як повідомляло РБК-Україна, китайське дослідницьке судно Xiang Yang Hong 22 розгорнуло датчики на морському дні у виключній економічній зоні Японії поблизу спірних островів Сенкаку.

Токіо вважає, що під виглядом наукових досліджень Пекін збирає дані для підводних військових операцій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Китай Іран Близький Схід
Новини
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта