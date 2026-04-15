Іран використовував супутник Китаю для ударів по об’єктах США: FT розкрило деталі схеми
Іран використовував китайський розвідувальний супутник для стеження за американськими базами - і робив це ще до ракетних та дронових атак на них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як повідомляється, супутник придбали Повітряно-космічні сили Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).
Що це за супутник і звідки він узявся
Апарат називається TEE-01B. Його збудувала і запустила китайська компанія Earth Eye Co. Наприкінці 2024 року, після запуску з Китаю, КВІР придбав цей супутник.
Іранське командування направило його для моніторингу ключових об'єктів США в регіоні. FT посилається на списки координат із часовими мітками, супутникові знімки та орбітальний аналіз.
Які бази були під прицілом
Знімки, зроблені в березні, фіксували об'єкти до і після ударів безпілотників та ракет. Зокрема супутник відстежував:
- авіабазу Принца Султана в Саудівській Аравії - 13, 14 і 15 березня;
- авіабазу Муваффак Салті в Йорданії;
- об'єкти поблизу військово-морської бази П'ятого флоту США в Манамі, Бахрейн;
- аеропорт Ербіль в Іраку.
Як працювала схема доступу до даних
Разом із супутником КВІР отримав доступ до комерційних наземних станцій, якими керує пекінська компанія Emposat - постачальник послуг супутникового управління та передачі даних. Її мережа охоплює Азію, Латинську Америку та інші регіони.
Білий дім, ЦРУ, Пентагон, Держдеп, Міноборони Китаю, а також компанії Earth Eye Co та Emposat не відповіли на запити Reuters про коментарі.
