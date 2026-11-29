Іран використовував систему супутникового зв’язку Starlink для завдання ударів по військових базах США на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За даними видання, про це Ілон Маск дізнався ще в перший тиждень війни з Іраном.
Тегеран використовував супутниковий зв'язок для координації військ та операцій ударних безпілотників на тлі знищення традиційних систем зв'язку американськими військовими.
Маск був вкрай незадоволений таким використанням системи, а також тим, що американські військові застосовують наземну версію Starshield для операцій із використанням безпілотників.
SpaceX згодом посилила правила продажу та активації терміналів, а щонайменше двох керівників компанії звільнили.
Повністю відключити Starlink над Іраном технічно можливо, однак це позбавить зв’язку й звичайних іранців, які використовують його для обходу державної цензури. Чи вдалося припинити використання системи іранськими військовими, досі невідомо.
Нагадаємо, 13 листопада Axios з посиланням на українського чиновника писало, що через нові обмеження Starshield зриваються 100% місій дронів. У SpaceX тоді заявили, що жодних змін не було.
Наступного дня президент України Володимир Зеленський розповів, що на окупованих територіях діє обмеження швидкості Starshield - максимум 161 км/год. За його словами, обмеження запровадила SpaceX, а не влада США.
27 листопада президент повідомив, що зв'язок Starlink і Starshield повернувся до норми на підконтрольній Україні території, але на окупованих землях обмеження залишаються. Через це українським силам важче перехоплювати реактивні "Шахеди".
Проблеми зі Starshield можуть мати для України значно масштабніші наслідки. Під загрозою не лише удари по тилу РФ, а й можливості українських контратак.
Через обмеження проти SpaceX можуть ухвалити рішення і в Конгресі. Конгресмен-демократ Джим Гаймс заявив, що Маску можуть обмежити держфінансування, якщо не з'ясується, хто ухвалив рішення.
Ще 25 листопада тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік назвав ситуацію замкненим колом. За його словами, досі незрозуміло, хто в США відповідає за обмеження.