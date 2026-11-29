Обмеження Starlink для України

Нагадаємо, 13 листопада Axios з посиланням на українського чиновника писало, що через нові обмеження Starshield зриваються 100% місій дронів. У SpaceX тоді заявили, що жодних змін не було.

Наступного дня президент України Володимир Зеленський розповів, що на окупованих територіях діє обмеження швидкості Starshield - максимум 161 км/год. За його словами, обмеження запровадила SpaceX, а не влада США.

27 листопада президент повідомив, що зв'язок Starlink і Starshield повернувся до норми на підконтрольній Україні території, але на окупованих землях обмеження залишаються. Через це українським силам важче перехоплювати реактивні "Шахеди".

Проблеми зі Starshield можуть мати для України значно масштабніші наслідки. Під загрозою не лише удари по тилу РФ, а й можливості українських контратак.

Через обмеження проти SpaceX можуть ухвалити рішення і в Конгресі. Конгресмен-демократ Джим Гаймс заявив, що Маску можуть обмежити держфінансування, якщо не з'ясується, хто ухвалив рішення.

Ще 25 листопада тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік назвав ситуацію замкненим колом. За його словами, досі незрозуміло, хто в США відповідає за обмеження.