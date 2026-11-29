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Іран використовував систему супутникового зв’язку Starlink для завдання ударів по військових базах США на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними видання, про це Ілон Маск дізнався ще в перший тиждень війни з Іраном. Тегеран використовував супутниковий зв'язок для координації військ та операцій ударних безпілотників на тлі знищення традиційних систем зв'язку американськими військовими. Маск був вкрай незадоволений таким використанням системи, а також тим, що американські військові застосовують наземну версію Starshield для операцій із використанням безпілотників. SpaceX згодом посилила правила продажу та активації терміналів, а щонайменше двох керівників компанії звільнили. Повністю відключити Starlink над Іраном технічно можливо, однак це позбавить зв’язку й звичайних іранців, які використовують його для обходу державної цензури. Чи вдалося припинити використання системи іранськими військовими, досі невідомо.