Иран использовал Starlink для ударов по военным базам США, - WP
Иран использовал систему спутниковой связи Starlink для нанесения ударов по военным базам США на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По данным издания, об этом Илон Маск узнал еще в первую неделю войны с Ираном.
Тегеран использовал спутниковую связь для координации войск и операций ударных беспилотников на фоне уничтожения традиционных систем связи американскими военными.
Маск был крайне недоволен таким использованием системы, а также тем, что американские военные используют наземную версию Starshield для операций с использованием беспилотников.
SpaceX впоследствии ужесточила правила продажи и активации терминалов, а по меньшей мере двух руководителей компании уволили.
Полностью отключить Starlink над Ираном технически возможно, однако это лишит связи и обычных иранцев, использующих его для обхода государственной цензуры. Удалось ли прекратить использование системы иранскими военными, до сих пор неизвестно.
Ограничение Starlink для Украины
Напомним, 13 ноября Axios со ссылкой на украинского чиновника писало, что из-за новых ограничений Starshield срываются 100% миссий дронов. В SpaceX тогда заявили, что никаких изменений не последовало.
На следующий день президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на оккупированных территориях действует ограничение скорости Starshield – максимум 161 км/ч. По его словам, ограничения ввели SpaceX , а не власти США.
27 ноября президент сообщил, что связь Starlink и Starshield вернулась в норму на подконтрольной Украине территории, но на оккупированных землях ограничения остаются. Поэтому украинским силам труднее перехватывать реактивные "Шахеды".
Проблемы со Starshield могут иметь для Украины более масштабные последствия. Под угрозой не только удары по тылу РФ, но возможности украинских контратак.
Из-за ограничений против SpaceX могут принять решение и в Конгрессе. Конгрессмен-демократ Джим Гаймс заявил, что Маску могут ограничить госфинансирование, если не выяснится, кто принял решение.
Еще 25 ноября временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник назвал ситуацию замкнутым кругом. По его словам, до сих пор неясно, кто в США отвечает за ограничения.