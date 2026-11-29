Иран использовал систему спутниковой связи Starlink для нанесения ударов по военным базам США на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По данным издания, об этом Илон Маск узнал еще в первую неделю войны с Ираном.

Тегеран использовал спутниковую связь для координации войск и операций ударных беспилотников на фоне уничтожения традиционных систем связи американскими военными.

Маск был крайне недоволен таким использованием системы, а также тем, что американские военные используют наземную версию Starshield для операций с использованием беспилотников.

SpaceX впоследствии ужесточила правила продажи и активации терминалов, а по меньшей мере двух руководителей компании уволили.

Полностью отключить Starlink над Ираном технически возможно, однако это лишит связи и обычных иранцев, использующих его для обхода государственной цензуры. Удалось ли прекратить использование системы иранскими военными, до сих пор неизвестно.