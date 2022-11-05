Іран використовує західні технології у своїх безпілотниках. ЗМІ провели розслідування

Дрон Mohajer-6, який вдалося журналістам оглянути, був збитий нашими воїнами над Чорним морем поблизу Очакова.

Тегеран, зі свого боку, запевняв у тому, що БПЛА використовує місцеві винаходи, однак ЗМІ вдалося ідентифікувати цілу низку західних компонентів, попри санкційну політику щодо Ірану.

Зрештою, наявність цих компонентів не означає, що їхні виробники порушують санкції США або ж ЄС, оскільки зазвичай ввезення електроніки до Ірану відбувається через "сірі" схеми.

Як відзначають в ГУР, Mohajer-6 переважно має побутове призначення й загалом значно програє своїм конкурентам за характеристиками.

Фото: розпаковка іранського Mohajer-6 (radiosvoboda.org)

Розпаковка іранського Mohajer-6

Журналісти розпізнали компоненти виробництва щонайменше 15 західних виробників, серед яких більшість компаній з США. Водночас розвідка стверджує, що БПЛА містить компоненти щонайменше десятків різних технологічних компаній.

"Нутрощі" іранського дрона:

на мікросхемах було помічено логотип компанії США Linear Technology Corporation , яка виробляє напівпровідники з 1981 року та є частиною корпорації Analog Devices . Чіп останньої також побачили в БПЛА, однак компанія поки що не відповіла на надісланий "Схемами" лист;

, яка виробляє напівпровідники з 1981 року та є частиною корпорації . Чіп останньої також побачили в БПЛА, однак компанія поки що не відповіла на надісланий "Схемами" лист; були помічені й компоненти компанії Xilinx. Дрон містить програмовану мікросхему Artix-7 й інтегральну мікросхему Spartan-6, яка допомогає наводити ракети на ціль;

"Це модуль передачі відеоінформації, який знаходився у крилі безпілотника. Він передає інформацію з борта на головку ракети. Тобто за допомогою цього модуля ракету наводять на ціль", - пояснив представник ГУР.

сигнальні процесори, конвертори, мікросхеми технологічного гіганта Texas Instruments. Компанія, зі свого боку, заявила, що не продає свою продукцію в Росію, Білорусь чи Іран.

Фото: розпаковка іранського Mohajer-6 (radiosvoboda.org)

яскрава помаранчева камера, яка дозволяє контролювати політ БПЛА, від гонконзької компанії RunCam Technology Co., Ltd.

"Нам дуже прикро, що продукти RunCam використовувалися у війні. RunCam спеціалізується на виробництві товарів для хобі авіамоделістів. Ми ніколи не зв’язуємося з клієнтами, пов’язаними з військовими", - відповіли журналістам в японській компанії.

встановити виробника тепловізійної камери БПЛА Mohajer-6 виявилось складно. Камера нагадує як модель Ventus Hot від компанії США Sierra-Olympic Technologies, так й дешевий китайський аналог від Qingdao Thundsea Marine Technology. Остання компанія відповіла, що з'явилась на ринку зовсім нещодавно й не постачала свої вироби "ані в Іран, ані в інші країни". Американська компанія поки що не відповіла на листа журналістів;

Фото: розпаковка іранського Mohajer-6 (radiosvoboda.org)

Як західні компоненти потрапляють до Ірану

В першу чергу, це вдається завдяки офіційним дилерам компаній-виробників. Наприклад, виробник авіадвигунів BRP-Rotax GmbH & Co KG, який вже виявляли в дроні, має власного дилера в Ірані. Він вказаний на офіційному сайті Rotax. Це італійська компанія Luciano Sorlini.

Водночас Rotax запевняє у тому, що не надавала дозволу на постачання своєї продукції виробникам військових БПЛА до Ірану чи Росії. Тим часом американське видання The Drive заявляло про "дивну хвилю крадіжок двигунів Rotax 912 з приватних літаків".

"У нас є засоби внутрішнього контролю, зокрема політика продажу військових товарів, яка значно обмежує продаж усіх наших продуктів для військових цілей. Наприклад, продаж будь-якої продукції BRP операторам, які здійснюють військову діяльність в Ірані, Туреччині та Росії, суворо заборонений. Ми ведемо свою діяльність у відповідності до всіх чинних норм ЄС, Канади та США", - зазначили в Rotax.

Фото: розпаковка іранського Mohajer-6 (radiosvoboda.org)

"Сірі" схеми

Внаслідок десятиліть під міжнародними санкціями Іран пристосувався до умов часткової економічної ізоляції. Сьогодні в країні поширена практика паралельного імпорту - ввезення товарів без дозволу виробників та за "сірими"схемами.

"Я думаю, що за минулі 40 років Ірану доводилося використовувати незаконні мережі закупівель, щоб отримувати технології для своїх військових програм, для своєї ядерної програми, для ракетних програм і навіть для побутових речей, які є під різними видами обмежень", - заявив старший науковий співробітник Центру досліджень науки та безпеки Королівського коледжу Лондона Деніел Солсбері.