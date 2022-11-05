Иран использует западные технологии в беспилотниках. СМИ провели расследование

Дрон Mohajer-6, который удалось осмотреть журналистам, был сбит нашими воинами над Черным морем близ Очакова.

Тегеран со своей стороны уверял в том, что БПЛА использует местные изобретения, однако СМИ удалось идентифицировать целый ряд западных компонентов, несмотря на санкционную политику в отношении Ирана.

В конце концов, наличие этих компонентов не означает, что их производители нарушают санкции США или ЕС, поскольку обычно ввоз электроники в Иран происходит из-за "серых" схем.

Как отмечают в ГУР, Mohajer-6 преимущественно имеет бытовое назначение и значительно проигрывает своим конкурентам по характеристикам.

Фото: распаковка иранского Mohajer-6 (radiosvoboda.org)

Распаковка иранского Mohajer-6

Журналисты распознали компоненты производства не менее 15 западных производителей, среди которых большинство компаний из США. В то же время, разведка утверждает, что БПЛА содержит компоненты по меньшей мере десятков различных технологических компаний.

"Внутренности" иранского дрона:

на микросхемах был замечен логотип компании США Linear Technology Corporation , производящей полупроводники с 1981 года и являющейся частью корпорации Analog Devices . Чип последней также увидели в БПЛА, однако компания пока не ответила на отправленное "Схемами" письмо;

, производящей полупроводники с 1981 года и являющейся частью корпорации . Чип последней также увидели в БПЛА, однако компания пока не ответила на отправленное "Схемами" письмо; были подмечены и компоненты компании Xilinx. Дрон содержит программируемую микросхему Artix-7 и интегральную микросхему Spartan-6, помогающую наводить ракеты на цель;

"Это модуль передачи видеоинформации, который находился в крыле беспилотника. Он передает информацию с борта на головку ракеты. То есть, с помощью этого модуля ракету наводят на цель", - пояснил представитель ГУР.

сигнальные процессоры, конверторы, микросхемы технологического гиганта Texas Instruments. Компания, со своей стороны, заявила, что не продает свою продукцию в Россию, Белоруссию или Иран.

Фото: распаковка иранского Mohajer-6 (radiosvoboda.org)

яркая оранжевая камера, позволяющая контролировать полет БПЛА, от гонконгской компании RunCam Technology Co., Ltd.

"Нам очень досадно, что продукты RunCam использовались в войне. RunCam специализируется на производстве товаров для хобби авиамоделистов. Мы никогда не связываемся с клиентами, связанными с военными", - ответили журналистам в японской компании.

установить производителя тепловизионной камеры БПЛА Mohajer-6 оказалось сложно. Камера напоминает как модель Ventus Hot от компании США Sierra-Olympic Technologies, так и дешевый китайский аналог Qingdao Thundsea Marine Technology. Последняя компания ответила, что появилась на рынке совсем недавно и не поставляла свои изделия "ни в Иран, ни в другие страны". Американская компания пока не ответила на письмо журналистов;

Фото: распаковка иранского Mohajer-6 (radiosvoboda.org)

Как западные компоненты попадают в Иран

В первую очередь это удается благодаря официальным дилерам компаний-производителей. К примеру, производитель авиадвигателей BRP-Rotax GmbH & Co KG, который уже обнаруживали в дроне, имеет собственного дилера в Иране. Он указан на официальном сайте Rotax. Это итальянская компания Luciano Sorlini.

В то же время, Rotax уверяет в том, что не предоставляла разрешения на поставку своей продукции производителям военных БПЛА в Иран или Россию. Тем временем американское издание The Drive заявляло о "странной волне краж двигателей Rotax 912 из частных самолетов".

"У нас есть средства внутреннего контроля, в частности, политика продажи военных товаров, которая значительно ограничивает продажу всех наших продуктов для военных целей. Например, продажа любой продукции BRP операторам, осуществляющим военную деятельность в Иране, Турции и России, строго запрещена. Мы ведем свою деятельность в соответствии со всеми действующими нормами ЕС, Канады и США", - отметили в Rotax.

Фото: распаковка иранского Mohajer-6 (radiosvoboda.org)

"Серые" схемы

В результате десятилетий под международными санкциями Иран приспособился к условиям частичной экономической изоляции. Сегодня в стране распространена практика параллельного импорта - ввоз товаров без разрешения производителей и по "серым" схемам.

"Я думаю, что за прошедшие 40 лет Ирану приходилось использовать незаконные сети закупок, чтобы получать технологии для своих военных программ, для своей ядерной программы, для ракетных программ и даже для бытовых вещей, которые находятся под разными видами ограничений", - заявил старший научный. сотрудник Центра исследований науки и безопасности Королевского колледжа Лондона Дэниел Солсбери.