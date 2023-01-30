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Іран викликав старшого дипломата України після "нічної атаки"

Фото: Іран викликав старшого дипломата України після "нічної атаки" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Іран викликав тимчасового повіреного у справах Києва в Тегерані через коментарі офіційних осіб України про нічні вибухи 28 січня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Видання нагадує про публікацію радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, який назвав нещодавні події в Ірані "вибуховою ніччю" та додав про те, що він попереджав Тегеран про наслідки допомоги Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці нічних вибухів, які стались вночі в Ірані. Коментуючи події в Ірані, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна виставляє жорсткі рахунки для вбивць та їх співучасникам.

Згідно з даними The Wall Street Journal, саме Ізраїль здійснив таємний удар безпілотника по оборонному комплексу Тегерану. Тим часом США не виключають військових дій проти Ірану, щоб запобігти придбанню Тегераном ядерної зброї.

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Іран