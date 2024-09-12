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Іран викликав послів ЄС, щоб заперечити передачу ракет Росії

Фото: Іран висловив протест послам Європи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Іран висловив протест послам Європи. Це відбулось після заяв, що були спрямовані на засудження передачі балістичних ракет Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

Генеральний директор департаменту у справах Західної Європи МЗС Ірану Маджид Нілі рішуче засудив "деструктивні заяви та дії" західних країн.

Він цинічно заявив, що Тегеран виступає за "мирне вирішення" російсько-української війни, тому звинувачення в передачі балістичних ракет є "абсолютно необґрунтованими та брехливими".

"Наполягання на прийнятті таких позицій і заходів розглядається в руслі продовження ворожої політики Заходу проти іранського народу, що, звичайно, отримає відповідну відповідь з боку Ісламської Республіки Іран", - сказав він.

 

Іран передав ракети Росії

Нагадаємо, нещодавно західні ЗМІ повідомили, що Іран передав Росії балістичні ракети малого радіуса дії. Однак Тегеран заперечив цю інформацію.

У США підтвердили, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану. Наразі є ймовірність, що окупанти застосують їх протягом наступних тижнів.

Додамо, що США вже ввели санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет Росії.

Водночас наразі відомо, що ЄС також готує санкції проти Ірану.

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