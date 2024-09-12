Іран викликав послів ЄС, щоб заперечити передачу ракет Росії

Іран передав ракети Росії

Нагадаємо, нещодавно західні ЗМІ повідомили, що Іран передав Росії балістичні ракети малого радіуса дії. Однак Тегеран заперечив цю інформацію.

У США підтвердили, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану. Наразі є ймовірність, що окупанти застосують їх протягом наступних тижнів.

Додамо, що США вже ввели санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет Росії.

Водночас наразі відомо, що ЄС також готує санкції проти Ірану.

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