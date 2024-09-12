Иран вызвал послов ЕС, чтобы опровергнуть передачу ракет России

Иран передал ракеты России

Напомним, недавно западные СМИ сообщили, что Иран передал России баллистические ракеты малого радиуса действия. Однако Тегеран опроверг эту информацию.

ВСША подтвердили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Есть вероятность, что оккупанты применят их в течение следующих недель.

Добавим, что США уже ввели санкции против Ирана за поставку баллистических ракет России.

В то же время известно, что ЕС также готовит санкции против Ирана.

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