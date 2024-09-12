Іран викликав послів ЄС, щоб заперечити передачу ракет Росії

Іран висловив протест послам Європи. Це відбулось після заяв, що були спрямовані на засудження передачі балістичних ракет Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA .

"Наполягання на прийнятті таких позицій і заходів розглядається в руслі продовження ворожої політики Заходу проти іранського народу, що, звичайно, отримає відповідну відповідь з боку Ісламської Республіки Іран", - сказав він.

Він цинічно заявив, що Тегеран виступає за "мирне вирішення" російсько-української війни, тому звинувачення в передачі балістичних ракет є "абсолютно необґрунтованими та брехливими".

Генеральний директор департаменту у справах Західної Європи МЗС Ірану Маджид Нілі рішуче засудив "деструктивні заяви та дії" західних країн.

Іран передав ракети Росії

Нагадаємо, нещодавно західні ЗМІ повідомили, що Іран передав Росії балістичні ракети малого радіуса дії. Однак Тегеран заперечив цю інформацію.

У США підтвердили, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану. Наразі є ймовірність, що окупанти застосують їх протягом наступних тижнів.

Додамо, що США вже ввели санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет Росії.

Водночас наразі відомо, що ЄС також готує санкції проти Ірану.

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