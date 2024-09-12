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Иран вызвал послов ЕС, чтобы опровергнуть передачу ракет России

Украина, Четверг 12 сентября 2024 21:58
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Иран вызвал послов ЕС, чтобы опровергнуть передачу ракет России Фото: Иран выразил протест послам Европы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Иран выразил протест послам Европы. Это произошло после заявлений, направленных на осуждение передачи баллистических ракет России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

Генеральный директор департамента по делам Западной Европы МИД Ирана Маджид Нили решительно осудил "деструктивные заявления и действия" западных стран.

Он цинично заявил, что Тегеран выступает за "мирное решение" российско-украинской войны, поэтому обвинения в передаче баллистических ракет "абсолютно необоснованны и лживы".

"Настаивание на принятии таких позиций и мер рассматривается в русле продолжения враждебной политики Запада против иранского народа, что, конечно, получит ответ со стороны Исламской Республики Иран", - сказал он.

Иран передал ракеты России

Напомним, недавно западные СМИ сообщили, что Иран передал России баллистические ракеты малого радиуса действия. Однако Тегеран опроверг эту информацию.

ВСША подтвердили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Есть вероятность, что оккупанты применят их в течение следующих недель.

Добавим, что США уже ввели санкции против Ирана за поставку баллистических ракет России.

В то же время известно, что ЕС также готовит санкции против Ирана.

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