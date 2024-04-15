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Іран викликав послів Британії, Франції й Німеччини через "подвійні стандарти"

Фото: Іран викликав послів Британії, Франції й Німеччини через "подвійні стандарти" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство закордонних справ (МЗС) Ірану викликало послів Британії, Франції та Німеччини через їх "подвійні стандарти" щодо ударів Тегерану по Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як нагадує Reuters, Берлін, Франція та Лондон засудили атаку Ірану на Ізраїль, яка відбулась у ніч на 14 квітня й стала відповіддю на удар по посольству в Сирії. 

В МЗС Ірану звинуватили вищезгадані країни в "подвійних стандартах", оскільки вони раніше виступили проти розробленої Росією заяви в Раді безпеки ООН, яка б засудила атаку Ізраїля на іранське посольство в Сирії. 

"Військові дії Ірану проти баз сіоністського режиму цілком вписуються в рамки права на законну оборону, передбаченого статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, і є відповіддю на низку злочинів, включаючи нещодавній напад на посольський комплекс в Сирії", - заявили в МЗС Ірану. 

Атака Ірану на Ізраїль

У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних дронів та ракет. Після атаки в ЦАХАЛ заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним. 

Атака стала відповіддю на удар Ізраїля по посольству Ірану в Сирії, внаслідок чого загинули декілька генералів. 

Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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