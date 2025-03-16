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Іран відреагував на рішення Трампа атакувати Ємен

Фото: В Ірані відреагували на рішення Трампа атакувати Ємен (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

США завдали масштабних ударів по хуситах у Ємені після атак угруповання на кораблі в Червоному морі. В Ірані відреагували на дії Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент США Дональд Трамп наказав завдати масштабних військових ударів по єменських хуситах, які підтримуються Іраном, після серії атак угруповання на кораблі в Червоному морі.

За попередніми даними, щонайменше 31 людина загинула внаслідок перших авіаударів. Американський президент також звернувся до Ірану, закликавши негайно припинити підтримку хуситів.

"Америка притягне вас до відповідальності, і ми не будемо з цим добрі!" – заявив Трамп.

На це вже відреагував головний командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Він наголосив, що хусити діють незалежно й ухвалюють власні стратегічні та військові рішення.

"Ми попереджаємо наших ворогів, що Іран відповість рішуче та руйнівно, якщо вони виконають свої погрози", - сказав він у коментарі державним ЗМІ.

За інформацією агентства Reuters, США проти хуситів може тривати тижнями. Це стане найбільшою військовою операцією Америки на Близькому Сході з моменту вступу Трампа на посаду в січні.

Одночасно США посилюють санкційний тиск на Іран, намагаючись змусити його сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми.

Удари по цілях у Ємені

Нагадаємо, що у перші дні свого президентства цього року Дональд Трамп підписав указ щодо єменських хуситів. Згідно з документом, угруповання було внесене до списку іноземних терористичних організацій відповідно до закону про імміграцію та громадянство США.

Крім того, президент США Дональд Трамп оголосив, що в суботу Штати почали масштабні військові удари по десятках цілей у Ємені.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиЄменІранДональд Трамп