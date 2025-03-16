Иран отреагировал на решение Трампа атаковать Йемен

США нанесли масштабные удары по хуситам в Йемене после атак группировки на корабли в Красном море. В Иране отреагировали на действия Вашингтона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Президент США Дональд Трамп приказал нанести масштабные военные удары по йеменским хуситам, которые поддерживаются Ираном, после серии атак группировки на корабли в Красном море.
По предварительным данным, по меньшей мере 31 человек погиб в результате первых авиаударов. Американский президент также обратился к Ирану, призвав немедленно прекратить поддержку хуситов.
"Америка привлечет вас к ответственности, и мы не будем с этим добры!" - заявил Трамп.
На это уже отреагировал главный командующий Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Он отметил, что хуситы действуют независимо и принимают собственные стратегические и военные решения.
"Мы предупреждаем наших врагов, что Иран ответит решительно и разрушительно, если они выполнят свои угрозы", - сказал он в комментарии государственным СМИ.
По информации агентства Reuters, США против хуситов может длиться неделями. Это станет крупнейшей военной операцией Америки на Ближнем Востоке с момента вступления Трампа в должность в январе.
Одновременно США усиливают санкционное давление на Иран, пытаясь заставить его сесть за стол переговоров по ядерной программе.
Напомним, что в первые дни своего президентства в этом году Дональд Трамп подписал указ по йеменским хуситам. Согласно документу, группировка была внесена в список иностранных террористических организаций в соответствии с законом об иммиграции и гражданстве США.
Кроме того, президент США Дональд Трамп объявил, что в субботу Штаты начали масштабные военные удары по десяткам целей в Йемене.
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