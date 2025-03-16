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Иран отреагировал на решение Трампа атаковать Йемен

Фото: В Иране отреагировали на решение Трампа атаковать Йемен (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

США нанесли масштабные удары по хуситам в Йемене после атак группировки на корабли в Красном море. В Иране отреагировали на действия Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент США Дональд Трамп приказал нанести масштабные военные удары по йеменским хуситам, которые поддерживаются Ираном, после серии атак группировки на корабли в Красном море.

По предварительным данным, по меньшей мере 31 человек погиб в результате первых авиаударов. Американский президент также обратился к Ирану, призвав немедленно прекратить поддержку хуситов.

"Америка привлечет вас к ответственности, и мы не будем с этим добры!" - заявил Трамп.

На это уже отреагировал главный командующий Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Он отметил, что хуситы действуют независимо и принимают собственные стратегические и военные решения.

"Мы предупреждаем наших врагов, что Иран ответит решительно и разрушительно, если они выполнят свои угрозы", - сказал он в комментарии государственным СМИ.

По информации агентства Reuters, США против хуситов может длиться неделями. Это станет крупнейшей военной операцией Америки на Ближнем Востоке с момента вступления Трампа в должность в январе.

Одновременно США усиливают санкционное давление на Иран, пытаясь заставить его сесть за стол переговоров по ядерной программе.

Удары по целям в Йемене

Напомним, что в первые дни своего президентства в этом году Дональд Трамп подписал указ по йеменским хуситам. Согласно документу, группировка была внесена в список иностранных террористических организаций в соответствии с законом об иммиграции и гражданстве США.

Кроме того, президент США Дональд Трамп объявил, что в субботу Штаты начали масштабные военные удары по десяткам целей в Йемене.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиЙеменИранДональд Трамп