Іран відмовився допомогти Асаду в боях з повстанцями: WSJ дізналася причину

Неназвані сирійські чиновники розповіли, що Іран звинуватив Асада в тому, що він не підготувався до наступу повстанців.

При цьому, за їхніми словами, іранський літак з допомогою Сирії змушений був розвернутися після зльоту, оскільки існувала загроза авіаударів Ізраїлю.

Джерела WSJ стверджують, що замість того, щоб надати допомогу, Іран наказав своєму Корпусу вартових ісламської революції і пов'язаним з ним ополченцям не втручатися в бій. Після цього Тегеран організував виведення своїх солдатів із Сирії та домовився про передачу контролю над територіями повстанцям.

"І Росія, і більшість сирійського режиму, включаючи високопоставлених політичних і військових діячів, визнали, що оточення Асада - це корабель, що тоне", - заявила експерт з безпеки на Близькому Сході і молодший науковий співробітник лондонського політичного інституту Chatham House Ліна Хатіб.