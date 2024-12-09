RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Иран отказался помочь Асаду в боях с повстанцами: WSJ узнало причину

Иллюстративное фото: Иран не отправил Башару Асаду свое оружие (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Ирана не захотели поддерживать сирийского диктатора Башара Асада в боях с повстанцами. Тегеран опасался реакции Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Неназванные сирийские чиновники рассказали изданию, что Иран обвинил Асада в том, что он не подготовился к наступлению повстанцев. 

При этом, по их словам, иранский самолет с помощью Сирии был вынужден развернуться после взлета, поскольку существовала угроза авиаударов Израиля. 

Источники WSJ утверждают, что вместо того чтобы оказать помощь, Иран приказал своему Корпусу стражей исламской революции и связанным с ним ополченцам не вмешиваться в бой. После этого Тегеран организовал вывод своих солдат из Сирии и договорился о передаче контроля над территориями повстанцам. 

"И Россия, и большая часть сирийского режима, включая высокопоставленных политических и военных деятелей, признали, что окружение Асада - это тонущий корабль", - заявила эксперт по безопасности на Ближнем Востоке и младший научный сотрудник лондонского политического института Chatham House Лина Хатиб.

Удары Израиля по Сирии

Напомним, ранее стало известно, что Израиль нанес авиаудары по местам хранения оружия в Сирии. Это произошло на фоне того, как режим Башара Асада в Сирии был свергнут.

Одной из главных целей стало "стратегическое оружие", которое после падения режима Асада могло попасть в руки враждебных к Израилю группировок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильИранБашар АсадВойна в Сирии