Іран відмовив Оману в розділі Ормуза і вимагає посилити контроль, - WSJ

За інформацією видання, Оман, який розташований навпроти Ірану через протоку, запропонував тимчасовий план створення рівних зон контролю в Ормузі. Проте Тегеран зажадав, щоб йому дісталася левова частка цього водного шляху.

WSJ пояснює, що припинення обміну ударами між США та Іраном із п'ятниці призвело до того, що виникли нові спроби переговорів, які включали план про 10-денне припинення вогню.

Проте представники країн-посередників заявили, що були обурені відмовою Тегерана від плану Оману. Як пояснив заступник глави МЗС Ірану Казем Гарібабаді, Тегеран перейде до наступного етапу переговорів лише в тому випадку, якщо Оман погодиться з іранським планом щодо Ормузької протоки.

Як уже згадувалося вище, Оман запропонував рівний розподіл транзитних маршрутів між двома державами. Проте Гарібабаді каже, що цей план "не вирішує проблем безпеки Ірану".

Тегеран у відповідь запропонував план, згідно з яким один напрямок руху проходитиме лише через іранські територіальні частини, а частина протилежної смуги - теж буде іранською.

"Вхідний судноплавний маршрут повинен повністю перебувати під контролем Ірану, в той час як частина вихідного маршруту може залишитися під контролем Оману. Якщо вони приймуть пропозицію, ми перейдемо до наступного етапу", - сказав Гарібабаді.

Один із іранських чиновників повідомив, що Тегеран наполягав на збереженні повного контролю над водним шляхом, оскільки через протоку проходили американські військові групи, які використовувалися для атак на іранській території.

Водночас, американське джерело каже, що Іран "перевищує свої повноваження, висуваючи необґрунтовані вимоги".

"Протока є міжнародним водним шляхом, і Іран не може контролювати чи обмежувати транзит через нього", - додав він.