ua en ru
Вт, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Іран оголосив про домовленості з Москвою щодо закупівель винищувачів Су-35

Іран, Вівторок 28 листопада 2023 11:11
UA EN RU
Іран оголосив про домовленості з Москвою щодо закупівель винищувачів Су-35 Фото: Іран отримає російські винищувачі Су-35 (wikipedia.org)
Автор: Олександр Білоус

Іран досяг домовленостей з Москвою про постачання винищувачів Су-35 російського виробництва, ударних вертольотів Мі-28 та навчально-тренувальних літаків Як-130.

Про це заявив заступник військового міністра Ірану генерал Махді Фарахі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Tasnim .

Він заявив про завершення планів щодо включення до бойових підрозділів іранських збройних сил винищувачів Су-35, ударних гелікоптерів Мі-28 та навчально-тренувальних літаків Як-130.

За його словами, "ці три сучасні військові літаки обов'язково будуть у розпорядженні Ірану, і зараз цей процес уже триває".

ВВС Ірану мають лише кілька десятків ударних літаків, включаючи російські літаки, а також застарілі американські моделі, придбані до Ісламської революції 1979 року.

В останні роки Іран не придбав жодного нового винищувача, за винятком кількох російських винищувачів МіГ-29, куплених ним у 1990-х роках.

У 2018 році Іран заявив, що почав виробництво винищувача Kowsar місцевої розробки для використання у своїх ВПС. Військові експерти вважають, що цей літак є точною копією F-5, вперше виробленого у США у 1960-х роках.

Іран та Росія підписали великі угоди у військовій сфері. За даними Tasnim, у вересні ВПС Ірану отримали перші навчально-тренувальні літаки Як-130 російського виробництва.

Як-130 є дозвуковим двомісним реактивним навчально-тренувальним і легким бойовим літаком. Він нібито має допомогти іранським військовим льотчикам пройти підготовку з управління новими винищувачами, такими як Су-57.

Невдала покупка

У липні аналітичний центр Bourse & Bazaar Foundation повідомляв, що Іран сплатив 50 російських винищувачів Су-35, проте РФ досі не поставила жодного з них.

На Іран чекає набагато більше року, щоб отримати російські Су-35, які стануть серйозною модернізацією можливостей застарілих ВПС Ірану.

При купівлі Росія обіцяла поставити Су-35 у 2023 році. Проте вже майже ніхто не очікує, що постачання буде здійснено цього року.

Росія використовує іранські дрони для завдання ударів по території України. Крім того, українські партнери знову заговорили про можливу передачу іранських балістичних ракет Росії. Підтверджень поки що немає, але таку загрозу вже неможливо ігнорувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Іран
NEWS
Майже 900 окупантів, три танки та три ББМ. Нові втрати РФ в Україні
Майже 900 окупантів, три танки та три ББМ. Нові втрати РФ в Україні
DAILY
Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно