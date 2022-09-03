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Иран вернул США захваченные беспилотники, - WP

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Тегеран, Суббота 03 сентября 2022 12:37
Иран вернул США захваченные беспилотники, - WP Фото: Иран вернул Соединенным Штатам захваченные беспилотники (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Иран вернул Соединенным Штатам захваченные надводные беспилотники, которые проводили съемку местности в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Экипаж иранского военного корабля Jamaran освободил небоевые американские дроны Saildrone Explorer спустя 18 часов после их захвата. Американская сторона расценила действия Ирана как провокацию на фоне переговоров по ядерной сделке.

Два беспилотника, делавшие несекретные фотографии в акватории Красного моря, были перехвачены иранским кораблем 1 сентября. После отправки американских вертолетов с эсминцев USS Nitze и USS Delbert D. Black к Jamaran, дроны удалось вернуть. Сообщается, что иранские моряки выбросили дроны за борт.

Ранее стало известно, что США совместно с Израилем, Саудовской Аравией и другими ближневосточными странами работают над созданием сети беспилотников, которая должна помочь "сдержать" иранские вооруженные силы в регионе.

Байден также заявил, что применит силу в качестве крайней меры, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие.

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