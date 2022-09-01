США создадут сеть дронов на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана, - WSJ

ВМС США совместно с Израилем, Саудовской Аравией и другими ближневосточными странами работают над созданием сети беспилотников, которая должна помочь "сдержать" иранские вооруженные силы в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

В США рассчитывают, что к следующему лету около 100 разведывательных БПЛА будут вести наблюдение на территории от Суэцкого канала до побережья Ирана.

Все подробности об инициативе засекречены. Известно, что тестируемые американскими ВМС дроны могут отправлять подробные изображения и другие данные.

Они будут передавать все полученную информацию в командный центр США в Бахрейне. Пока в испытаниях участвуют беспилотные аппараты без каких-либо вооружений. Эксперты ожидают, что в будущем США начнут оснащать БПЛА оружием, однако это может "вызвать бурные споры", отмечает WSJ.

В конце августа США нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в Сирии. Президент Джо Байден говорил, что этот шаг был осуществлен "в интересах национальной безопасности и внешней политики" Соединенных Штатов. Минобороны РФ утверждало, что Вашингтон сам участвует в подготовке боевиков террористических формирований.

Байден также заявил, что применит силу в качестве крайней меры, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие.

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