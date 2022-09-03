ua ru
Сб, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Іран повернув США захоплені безпілотники, - WP

Новость на русском →
Тегеран, Субота 03 вересня 2022 12:37
Іран повернув США захоплені безпілотники, - WP Фото: Іран повернув Сполученим Штатам захоплені безпілотники (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Іран повернув Сполученим Штатам захоплені надводні безпілотники, які проводили зйомку місцевості в Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Екіпаж іранського військового корабля Jamaran звільнив небойові американські дрони Saildrone Explorer через 18 годин після їх захоплення. Американська сторона розцінила дії Ірану як провокацію на тлі переговорів щодо ядерної угоди.

Два безпілотники, що робили несекретні фотографії в акваторії Червоного моря, були перехоплені іранським кораблем 1 вересня. Після відправки американських вертольотів з есмінців USS Nitze і USS Delbert D. Black до Jamaran, дрони вдалося повернути. Повідомляється, що іранські моряки викинули дрони за борт.

Раніше стало відомо, що США спільно з Ізраїлем, Саудівською Аравією та іншими близькосхідними країнами працюють над створенням мережі безпілотників, яка повинна допомогти "стримати" іранські збройні сили в регіоні.

Байден також заявив, що застосує силу в якості крайнього заходу, щоб перешкодити Ірану отримати ядерну зброю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Сполучені Штати Америки
NEWS
Глава МАГАТЕ дав брифінг після візиту в Україну і на ЗАЕС: головні заяви
Глава МАГАТЕ дав брифінг після візиту в Україну і на ЗАЕС: головні заяви
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"