Іран вдарив по найбільшому НПЗ в Ізраїлі, є перебої зі світлом

Іран завдав по Ізраїлю ракетного удару. Метою став Хайфський нафтопереробний завод, який є найбільшим у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz і The Jerusalem Post.
За даними Haaretz, по Хайфському НПЗ влучила одна з ракет, яку Іран випустив у бік Ізраїлю. Ізраїльська національна медична служба повідомила про одного постраждалого. Він дістав легке поранення осколками.
Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що після ракетного удару Ірану в передмістях Хайфи зникло світло.
Зі свого боку The Jerusalem Post пише, що Хайфський НПЗ було пошкоджено уламками.
"Пошкодження електромереж на півночі мають локальний характер і не є значними. Бригади Ізраїльської електроенергетичної корпорації вже працюють на місці і відновили електропостачання в більшості відключених районів", - сказав міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен.
За його словами, електропостачання відновлять повністю вже найближчим часом.
Хайфський нафтопереробний завод - це найбільший нафтопереробний і нафтохімічний комплекс в Ізраїлі, який належить і експлуатується компанією Bazan Group (раніше Oil Refineries Ltd.).
Він розташований у районі Хайфи (Haifa Bay) на півночі країни і є однією з двох основних переробних потужностей Ізраїлю (друга - завод в Ашдоді).
Комплекс охоплює кілька підприємств з переробки нафти і виробництва нафтохімічної продукції. Його максимальна переробна потужність становить приблизно 197 000 барелів нафти на добу, що еквівалентно приблизно 9,8 млн тонн сирої нафти на рік.
Іран уже завдавав удару по Хайфському НПЗ у червні минулого року. Тоді ЗМІ писали, що після атаки роботу заводу було припинено. Також повідомлялося, що через атаку загинули три людини.
До слова, сьогодні, 19 березня, стало відомо, що Іран вдарив по нафтопереробному заводу SAMREF у Саудівській Аравії. Це єдиний НПЗ у країні, який міг експортувати свою продукцію в обхід заблокованої Ормузької протоки.