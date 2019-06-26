Иран ускорит процесс обогащения урана

Иран намерен ускорить процесс обогащения урана с 27 июня, когда истекает срок ультиматума относительно выполнения обязательств по ядерной сделке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fars News.

По словам представителя Организации по ядерной энергии Ирана Бехруза Камальванди, запасы обогащенного урана завтра превысят 300 кг. После чего Тегеран ускорит процесс обогащения.

Камальванди добавил, что такие действия Ирана связанные с "нежеланием стран Европы выполнять свои обязательства" в рамках ядерной сделки.

Напомним, ранее Камальванди заявлял, что с 27 июня Иран планирует оставить за собой право сохранять более 300 кг обогащенного урана на территории страны вопреки ядерному договору. Также Тегеран планирует остановить экспорт остатков урана и отработанной тяжелой воды в другие страны.

РБК-Украина писало, что Тегеран планирует отказаться от нового ряда обязательств по ядерному соглашению. Иран решил отказаться от выполнения части обязательств по ядерной сделке с 7 июля 2019 года.

Кроме того, президент Ирана пригрозил не выполнять обязательства по ядерной сделке. На Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии Рухани заявил, что Иран не может соблюдать ядерного соглашения в одностороннем порядке, он также добавил, что они хотят видеть "позитивные сигналы" от других стран подписавших договор, включая РФ, Китай, Британию, Францию и Германию.