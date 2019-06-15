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Президент Ирана пригрозил не выполнять обязательства по ядерной сделке

Новости » Политика    15.06.2019 - 13:44
Президент Ирана пригрозил не выполнять обязательства по ядерной сделке
Фото: Хасан Рухани (flickr.com/un_photo)

Президент Ирана заявил, что они не могут придерживаться соглашения в одностороннем порядке

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что они намерены продолжать сворачивание выполнения своих обязательств по ядерной сделки, если другие подписавшие стороны не будут показывать "позитивные сигналы". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии Рухани заявил, что Иран не может придерживаться ядерного соглашения в одностороннем порядке.

"Необходимо, чтобы все стороны этого соглашения внесли свой вклад в его восстановление", - заявил президент Ирана.

Он также добавил, что они хотят видеть "положительные сигналы" от других стран подписавших договор, включая РФ, Китай, Британию, Францию и Германию.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Германия и Иран обсудят сохранение ядерного соглашения. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что поездка главы МИД ФРГ Хайко Мааса в Тегеран показывает, что Германия хочет "сохранить живой" ядерную сделку, а также предположил, что Тегеран не будет рассматривать Мааса как посредника между США и Ираном добавив, что "маловероятно, что министр иностранных дел Германии направляется в Тегеран, чтобы нести спецпослание".

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