Иран объявил о сокращении обязательств по ядерной сделке

Фото: Бехруз Камальванди (irna.ir)

Иран планирует хранить больше урана

Глава Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сегодня, 17 июня, заявил о сокращении страной обязательств по ядерному соглашению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, по словам Камальванди, с 27 июня Тегеран оставит за собой право хранить более 300 кг обогащенного урана на территории страны вопреки ядерной сделке.

"С сегодняшнего дня мы приступаем к обогащению урана, чтобы к 27 июня превысить объемы его накоплений в 300 килограммов (предусмотренных ядерным договором - ред.)", - заявил представитель Ирана.

Также Тегеран решил остановить экспорт остатков урана в другие страны, если его количество превышает 300 кг, а также экспорт отработанной тяжелой воды.

Камальванди отметил, что Иран все еще ожидает от европейских стран, которые являются участниками ядерного соглашения, действий по выполнению своих обязательств в рамках договора.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Ирана в понедельник, 17 июня, могут объявить о дальнейших действиях по сокращению соблюдения международного ядерного договора, от которого Соединенные Штаты отказались в прошлом году.

РБК-Украина писало, что президент Ирана пригрозил не выполнять обязательства по ядерной сделке. На Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии Рухани заявил, что Иран не может соблюдать ядерное соглашение в одностороннем порядке, он также добавил, что они хотят видеть "позитивные сигналы" от других стран, подписавших договор, включая РФ, Китай, Британию, Францию и Германию.