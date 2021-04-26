Иран умышленно скрывал причину катастрофы МАУ. Есть новые доказательства

Сообщается, что в распоряжении NYT оказалась запись разговора Зарифа с иранским журналистом Саидом Лейлазом. На записи министр несколько раз говорит о том, что озвученная им информация не для публикации.

В частности, на пленках Зариф утверждает, что его роль как члена правительства Ирана является весьма условной, поскольку позиция МИД и заявления зависят исключительно от верховного лидера и Корпуса стражей исламской революции.

В контексте катастрофы МАУ он заявил, что КСИР сразу знал о том, что самолет сбили двумя ракетами класса "земля-воздух", хотя признал это только спустя три дня. По словам Зарифа, он присутствовал на заседании Совбеза Ирана и заявил, что мир требует объяснения катастрофы.

Зариф отметил, что военное руководство потребовало от него опубликовать твит о том, что информация об атаке ракетами якобы не соответствует действительности. Он вспомнил, что просил сказать ему правду о том, правда ли иранская ракета попала в украинский самолет.

"Бог мой свидетель, они отреагировали на меня так, как если бы я отрицал существование Бога", - добавил министр.