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Иран угрожает ограничить доступ к ядерным объектам. Поставил условие

Автор: Андрей Козловский

Спикер Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что иранская сторона может ограничить доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии к своим ядерным объектам. Это произойдет в том случае, если до конца месяца не будет сдвигов в споре с США по поводу ядерной сделки.

Об этом сообщает DPA.

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"Если ядерная сделка не будет выполняться согласно договору до конца февраля, мы должны будем приостановить выполнение дополнительного протокола МАГАТЭ", - сказал Саид Хатибзаде.

Упомянутый протокол предусматривает беспрепятственный доступ инспекторов к ядерным объектам страны. Он является частью Венской ядерной сделки с 2015 года, которая была попыткой сдержать Иран от разработки ядерного оружия. Она требовала от Тегерана ограничиться производством урана только для гражданских целей, в обмен на снятие санкций.

После того как США вышли из ядерной сделки при президентстве Дональда Трампа, Иран начал постепенно нарушать договор. В частности, Иран начал обогащение урана до 20%.

Напомним, 12 февраля Германия, Франция и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором призвали Иран прекратить производство металлического урана.

Также РБК-Украина писало, что Евросоюз серьезно обеспокоен тем, что Иран начал обогащение урана на уровне 20 процентов.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение Ирана повысить уровень обогащения урана демонстрирует намерение продолжать развивать военную ядерную программу.

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