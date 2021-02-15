Иран угрожает ограничить доступ к ядерным объектам. Поставил условие

Спикер Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что иранская сторона может ограничить доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии к своим ядерным объектам. Это произойдет в том случае, если до конца месяца не будет сдвигов в споре с США по поводу ядерной сделки.

"Если ядерная сделка не будет выполняться согласно договору до конца февраля, мы должны будем приостановить выполнение дополнительного протокола МАГАТЭ", - сказал Саид Хатибзаде.

Упомянутый протокол предусматривает беспрепятственный доступ инспекторов к ядерным объектам страны. Он является частью Венской ядерной сделки с 2015 года, которая была попыткой сдержать Иран от разработки ядерного оружия. Она требовала от Тегерана ограничиться производством урана только для гражданских целей, в обмен на снятие санкций.

После того как США вышли из ядерной сделки при президентстве Дональда Трампа, Иран начал постепенно нарушать договор. В частности, Иран начал обогащение урана до 20%.