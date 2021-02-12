Германия, Франция и Великобритания призвали Иран прекратить производство урана
Германия, Франция и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором призвали Иран прекратить производство металлического урана. В ней отмечается, что такие действия Тегерана противоречат условиям ядерной сделки 2015 года.
Об этом сообщает Reuters.
"Мы с большой обеспокоенностью встретили недавнее подтверждение того, что Иран производит металлический уран, нарушая Совместный комплексный план действий", - говорится в совместном заявлении трех стран.
Также страны подчеркивают, что производство металлического урана Ираном невозможно связать с гражданскими потребностями и оно является ключевым шагом для разработки ядерного оружия.
"Мы призываем Иран немедленно прекратить эту деятельность и воздержаться от новых шагов, нарушающих обязательства по ядерной программе. Продолжая отступать от соглашения, Иран подрывает возможность для возобновления дипломатических переговоров и полной реализации целей ядерной сделки", - говорится в документе.
Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз серьезно обеспокоен тем, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20 процентов.
Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение Ирана повысить уровень обогащения урана демонстрирует намерение продолжать развивать военную ядерную программу.