Іран тестує власний "Орєшнік": що відомо про ракету, яка вдарила по Ізраїлю

Під час ранкового удару 19 червня Іран застосував новий тип ракет середньої дальності. Їх особливість в наявності незвичайної бойової частини - замість моноблоку в ній міститься близько 20 суб-боєприпасів.

Дана ракета влучила по місту Азор поблизу Тель-Авіва, і це стало першим випадком використання такого типу озброєння Іраном.

Новий тип - нова загроза для мирного населення

За даними командування армії Ізраїлю, кожен із суб-боєприпасів містить орієнтовно 2,5 кг вибухівки. Розкриття бойової частини відбувається на висоті близько 7 км, після чого снаряди розсіюються в радіусі до 8 км.

Наразі достеменно не встановлено тип даної ракети, але серед можливих варіантів називають Khorramshahr-4 (Kheibar).

Ізраїль назвав нову бойову частину касетною. Однак з огляду на її конструкцію більше пасує порівняння з роздільною головною частиною, яку використовують у балістичних ракетах для ускладнення перехоплення та завдання ударів по кількох цілях одночасно.

Аналог російського "Орєшніка", але на мінімалках

За аналогічною схемою працює російська ракета середньої дальності "Орєшнік", а також міжконтинентальні ракети з MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle).

Разом з тим, іранська ракета, ймовірно, використовує більш просту систему MRV - розсіювання блоків без індивідуального наведення.

Технічне порівняння з МБР США та СРСР

Вперше система MRV була застосована на американській Polaris A-3 у 1964 році. СРСР відповів шахтною Р-36П (1970) і підводною Р-27У (1974), кожна з яких несла по три ядерні бойові частини.

Однак на відміну від цих зразків, іранська ракета розсіює суббоєприпаси на значно нижчій висоті - лише 7-8 км.

Новий виклик для ізраїльської системи протиракетної оборони

Щоб ефективно нейтралізувати загрозу, її потрібно збивати ще до розділення бойових елементів - на великій відстані, за допомогою систем Arrow-3 або THAAD. Якщо ж підрив відбудеться над містом, суббоєприпаси все одно впадуть у межах агломерації.

Таким чином, єдиною надією для перехоплення на ближчій відстані лишається система Iron Dome. Але велика кількість суб-боєприпасів може її перевантажити. Найімовірніше, саме це й сталося під час удару 19 червня, адже ізраїльська ППО не гарантує захист від масштабних атак, навіть попри активні удари ЦАХАЛу по іранських пускових установках і заводах.