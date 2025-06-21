Иран тестирует собственный "Орешник": что известно о ракете, которая ударила по Израилю

Во время утреннего удара 19 июня Иран применил новый тип ракет средней дальности. Их особенность в наличии необычной боевой части - вместо моноблока в ней содержится около 20 суб-боеприпасов.

Данная ракета попала по городу Азор вблизи Тель-Авива, и это стало первым случаем использования такого типа вооружения Ираном.

Новый тип - новая угроза для мирного населения

По данным командования армии Израиля, каждый из суб-боеприпасов содержит ориентировочно 2,5 кг взрывчатки. Раскрытие боевой части происходит на высоте около 7 км, после чего снаряды рассеиваются в радиусе до 8 км.

Пока точно не установлен тип данной ракеты, но среди возможных вариантов называют Khorramshahr-4 (Kheibar).

Израиль назвал новую боевую часть кассетной. Однако учитывая ее конструкцию больше подходит сравнение с раздельной головной частью, которую используют в баллистических ракетах для усложнения перехвата и нанесения ударов по нескольким целям одновременно.

Аналог российского "Орешника", но на минималках

По аналогичной схеме работает российская ракета средней дальности "Орешник", а также межконтинентальные ракеты с MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle).

Вместе с тем, иранская ракета, вероятно, использует более простую систему MRV - рассеивание блоков без индивидуального наведения.

Техническое сравнение с МБР США и СССР

Впервые система MRV была применена на американской Polaris A-3 в 1964 году. СССР ответил шахтной Р-36П (1970) и подводной Р-27У (1974), каждая из которых несла по три ядерные боевые части.

Однако в отличие от этих образцов, иранская ракета рассеивает суббоеприпасы на значительно более низкой высоте - всего 7-8 км.

Новый вызов для израильской системы противоракетной обороны

Чтобы эффективно нейтрализовать угрозу, ее нужно сбивать еще до разделения боевых элементов - на большом расстоянии, с помощью систем Arrow-3 или THAAD. Если же подрыв произойдет над городом, суббоеприпасы все равно упадут в пределах агломерации.

Таким образом, единственной надеждой для перехвата на более близком расстоянии остается система Iron Dome. Но большое количество суб-боеприпасов может ее перегрузить. Скорее всего, именно это и произошло во время удара 19 июня, ведь израильская ПВО не гарантирует защиту от масштабных атак, даже несмотря на активные удары ЦАХАЛа по иранским пусковым установкам и заводам.