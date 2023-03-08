Іран таємно поставив Росії сотні тисяч снарядів, - Sky News

За даними джерела видання, два вантажні судна під російським прапором вийшли з іранського порту в січні, прямуючи до Росії через Каспійське море. Вони перевозили приблизно 100 млн куль і близько 300 тисяч снарядів. Повідомляється, що на суднах також були боєприпаси для РСЗВ, мінометів і кулеметів. Зазначається, що РФ заплатила за боєприпаси готівкою.

Секретні вантажні кораблі

Джерело видання також повідомило, що два вантажні судна, які ймовірно брали участь у перевезенні боєприпасів з Ірану в Росію, носять назви Musa Jalil і Begey. Обидва плавають під російським прапором.

Повідомляється, що один із кораблів вийшов з Ірану приблизно 10 січня, а інший - приблизно 12 січня. Згідно з джерелом, обидва судна, як вважають, перевозили близько 200 транспортних контейнерів, наповнених зброєю.

Дослідження відділу даних і криміналістики Sky News підтвердили загальне твердження про рух кораблів, хоча дати дещо відрізнялися. Незалежно перевірити, що саме перевозили судна, журналістам не вдалося.

Морський трекер MarineTraffic зафіксував два кораблі в іранському порту Амірабад в Каспійському морі 9 січня. На супутникових знімках наступного дня, отриманих, видно, що принаймні одне з суден все ще знаходиться в порту.

Згідно з даними морського відстеження, Musa Jalil вийшов з порту близько 10:00 за місцевим часом 10 січня, а Begey - того ж дня. 12 січня обидва судна зупиняються біля берегів Туркменістану на декілька днів. Причина цього невідома.

Потім судна перетнули Каспійське море і прибули в російський порт Астрахань 27 січня. Згідно з даними стеження, вони залишалися в порту кілька днів до виходу 3 лютого.

Джерело у службі безпеки не підтвердило ні назву порту в Ірані, з якого вийшли два кораблі, ні порт Росії, в який вони прибули. Проте воно підтвердило, що кораблі прямували до Росії через Каспійське море.

"Іран відправив два вантажні кораблі в зону бойових дій в Україні, перевозячи приблизно 200 нових транспортних контейнерів, які містили боєприпаси для російських військових дій в Україні", - повідомило джерело.

Що перевозили судна

Джерело вказало, що вантаж може містити приблизно 100 мільйонів куль різного розміру - 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм і 14,5 мм - для використання в зброї, такій як пістолети, автомати та кулемети.

За словами джерела, кораблі також перевозили ряд інших боєприпасів, включаючи приблизно 300 тисяч снарядів, таких як 40-мм гранати для гранатометів, 107-мм протитанкові ракетні та мінометні снаряди різних розмірів - 60 мм, 81 мм і 120 мм, а також артилерійські ракетні (130 мм, 122 мм і 152 мм) і броньові снаряди (115 мм і 125 мм).

Крім того, джерело повідомило, що на борту було близько 10 тисяч бронежилетів і шоломів.

"Росія платить за боєприпаси готівкою і тим самим обходить західні санкції щодо неї, ігноруючи санкції проти Ірану", - додало джерело.

Коментар посла

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав, що його не здивувало те, що Іран може постачати боєприпаси до Росії. Він очікує, що така підтримка буде більшою, але закликає Іран перестати бути на "хибній стороні історії".

Пристайко розповів Sky News, що Росія може звернутися за допомогою до так званої "коаліції слабких держав", як-от Іран і Північна Корея, підкресливши труднощі, з якими вона стикається на полі бою, витрачаючи власні запаси боєприпасів проти українських військ.