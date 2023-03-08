Иран тайно поставил России сотни тысяч снарядов, - Sky News

По данным источника издания, два грузовых судна под российским флагом вышли из иранского порта в январе, направляясь в Россию через Каспийское море. Они перевозили примерно 100 млн пуль и около 300 тысяч снарядов. Сообщается, что на судах также находились боеприпасы для РСЗО, минометов и пулеметов. Отмечается, что РФ заплатила за боеприпасы наличными.

Секретные грузовые корабли

Источник издания также сообщил, что два грузовых судна, которые предположительно участвовали в перевозке боеприпасов из Ирана в Россию, носят названия Musa Jalil и Begey. Оба плавают под российским флагом.

Сообщается, что один из кораблей вышел из Ирана примерно 10 января, а другой - примерно 12 января. Согласно источнику, оба судна, как полагают, перевозили около 200 транспортных контейнеров, наполненных оружием.

Исследования отдела данных и криминалистики Sky News подтвердили общее утверждение о движении кораблей, хотя даты несколько отличались. Независимо проверить, что именно перевозили суда, журналистам не удалось.

Морской трекер MarineTraffic зафиксировал два корабля в иранском порту Амирабад в Каспийском море 9 января. На полученных спутниковых снимках на следующий день видно, что по крайней мере одно из судов все еще находится в порту.

Согласно данным морского отслеживания, Musa Jalil вышел из порта около 10:00 по местному времени 10 января, а Begey - в тот же день. 12 января оба судна останавливаются у берегов Туркменистана на несколько дней. Причина этого не известна.

Затем судна пересекли Каспийское море и прибыли в российский порт Астрахань 27 января. Согласно данным слежки, они оставались в порту несколько дней до выхода 3 февраля.

Источник в службе безопасности не подтвердил ни название порта в Иране, из которого вышли два корабля, ни порт России, в который они прибыли. Однако оно подтвердило, что корабли следовали в Россию через Каспийское море.

"Иран отправил два грузовых корабля в зону боевых действий в Украину, перевозя примерно 200 новых транспортных контейнеров, которые содержали боеприпасы для российских военных действий в Украине", - сообщил источник.

Что перевозили суда

Источник указал, что груз может содержать примерно 100 миллионов пуль разного размера - 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм и 14,5 мм - для использования в оружии, таком как пистолеты, автоматы и пулеметы.

По словам источника, корабли также перевозили ряд других боеприпасов, включая примерно 300 тысяч снарядов, таких как 40-мм гранаты для гранатометов, 107-мм противотанковые ракетные и минометные снаряды разных размеров - 60 мм, 81 мм и 120 мм, а также артиллерийские ракетные (130 мм, 122 мм и 152 мм) и броневые снаряды (115 мм и 125 мм).

Кроме того, источник сообщил, что на борту было около 10 тысяч бронежилетов и шлемов.

"Россия платит за боеприпасы наличными и тем самым обходит западные санкции в отношении нее, игнорируя санкции против Ирана", - добавил источник.

Комментарий посла

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал, что его не удивило, что Иран может поставлять боеприпасы в Россию. Он ожидает, что такая поддержка будет больше, но призывает Иран перестать быть на "ложной стороне истории".

Пристайко рассказал Sky News, что Россия может обратиться за помощью к так называемой "коалиции слабых государств", таких как Иран и Северная Корея, подчеркнув трудности, с которыми она сталкивается на поле боя, тратя собственные запасы боеприпасов против украинских войск.