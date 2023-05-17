Іран та Росія домовилися про будівництво залізничного коридору

За підписанням угоди з відеозв'язку спостерігали президент Росії Володимир Путін та його іранський колега Ібрахім Раїсі.

Залізниця Решт-Астара розглядається як важлива ланка в коридорі, призначеному для з'єднання Індії, Ірану, Росії, Азербайджану та інших країн залізницями та морем. За твердженнями Росії, цей маршрут нібито може змагатися із Суецьким каналом як основний глобальний торговий маршрут.

"Унікальна транспортна артерія Північ-Південь, частиною якої стане залізниця Решт-Астара, допоможе суттєво диверсифікувати глобальні транспортні потоки", - заявив Путін.

Він також сказав, що залізниця протяжністю 162 км вздовж узбережжя Каспійського моря допоможе з'єднати російські порти на Балтійському морі з іранськими портами в Індійському океані та Перській затоці.

"Без сумніву, ця угода є важливим і стратегічним кроком у напрямку співпраці між Тегераном та Москвою", - сказав Раїсі.

Росія та Іран були змушені зміцнювати свої політичні та економічні зв'язки через західні економічні санкції щодо кожної з них

Після встановлення у 1979 році диктатури Іран зазнав остракізму з боку Заходу, а його економіка постраждала від багатьох санкцій. Захід також ввів інші обмеження щодо ядерної програми Ірану, а проти Росії було запроваджено санкції після її вторгнення в Україну.