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Иран и Россия договорились о строительстве железнодорожного коридора

Фото: страны-изгои построят железную дорогу (kremlin.ru)
Автор: Александр Белоус

Иран и России подписали договор о финансировании и строительстве иранской железнодорожной линии в рамках зарождающегося международного транспортного проекта "Север-Юг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

За подписанием соглашения по видеосвязи наблюдали президент России Владимир Путин и его иранский коллега Ибрахим Раиси.

Железная дорога Решт-Астара рассматривается как важное звено в коридоре, предназначенном для соединения Индии, Ирана, России, Азербайджана и других стран по железным дорогам и морю. По утверждениям России, этот маршрут якобы может соперничать с Суэцким каналом в качестве основного глобального торгового маршрута.

"Уникальная транспортная артерия Север-Юг, частью которой станет железная дорога Решт-Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки", - заявил Путин.

Он также сказал, что железная дорога протяженностью 162 км вдоль побережья Каспийского моря поможет соединить российские порты на Балтийском море с иранскими портами в Индийском океане и Персидском заливе.

"Без сомнения, это соглашение является важным и стратегическим шагом в направлении сотрудничества между Тегераном и Москвой", - сказал Раиси.

Россия и Иран были вынуждены укреплять свои политические и экономические связи из-за западных экономических санкций в отношении каждой из них

После установления в 1979 году диктатуры Иран подвергся остракизму со стороны Запада, а его экономика пострадала от множества санкций. Запад также ввел другие ограничения в отношении ядерной программы Ирана, а против России были введены санкции после ее вторжения в Украину.

Напомним, через Суэцкий канал проходит 12% всех глобальных поставок. Доля России в мировой торговле составляет около 1%, у Ирана доля еще меньше.

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Иран