Іран та Північна Корея допомагають російській армії у війні проти України, - ISW
Російська Федерація продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном та Північною Кореєю в обмін на надання летальної допомоги її військовим для використання у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Іранське державне інформаційне агентство Mehr News Agency повідомило, що у жовтні Іран запустить свої супутники "Ход-Ход" і "Косар" на низьку навколоземну орбіту з невстановленої російської станції.
За оцінками Банку Кореї, у 2023 році валовий внутрішній продукт (ВВП) Північної Кореї зріс на 3,1% порівняно з 2022 роком. Зростання зафіксоване вперше після щорічного скорочення з 2019 року.
Крім того, за оцінками фінустанови, важка та хімічна промисловість КНДР, зокрема виробництво заліза, сталі, міді, нікелю та алюмінію, у 2023 році зросли на 8,1%.
Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік раніше заявляв, що постачання Росією продовольства до Північної Кореї в обмін на зброю, допомогло Пхеньяну стабілізувати ціни та, ймовірно, стимулювало північнокорейське внутрішнє виробництво.
У звіті ISW також зазначили, що Північна Корея передала Росії до 4,8 млн артилерійських снарядів, а Іран поставив до Росії безпілотники Shahed-136/131 та комплектуючі до них.
Співпраця Росії з КНДР
Минулого року Росія закупила партію балістичних ракет у Північної Кореї та вже використала їх для обстрілів території України. Дальність польоту цих ракет становить 900 кілометрів.
Водночас, більше половини північнокорейських ракет не долетіли до своїх цілей в Україні.
Тим часом низка країн звинуватили КНДР у намірах вкрасти військові секрети для створення ядерної зброї.
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