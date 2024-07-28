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Иран и Северная Корея помогают российской армии в войне против Украины, - ISW

Воскресенье 28 июля 2024 01:51
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Иран и Северная Корея помогают российской армии в войне против Украины, - ISW Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Валерий Савицкий

Российская Федерация продолжает углублять двусторонние отношения с Ираном и Северной Кореей в обмен на предоставление летальной помощи ее военным для использования в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Иранское государственное информационное агентство Mehr News Agency сообщило, что в октябре Иран запустит свои спутники "Ход-Ход" и "Косар" на низкую околоземную орбиту с неустановленной российской станции.

Согласно оценкам Банка Кореи, в 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) Северной Кореи вырос на 3,1% по сравнению с 2022 годом. Рост зафиксирован впервые после ежегодного сокращения с 2019 года.

Кроме того, по оценкам финучреждения, тяжелая и химическая промышленность КНДР, в частности производство железа, стали, меди, никеля и алюминия, в 2023 году выросли на 8,1%.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик ранее заявлял, что поставки Россией продовольствия в Северную Корею в обмен на оружие, помогли Пхеньяну стабилизировать цены и, вероятно, стимулировали северокорейское внутреннее производство.

В отчете ISW также отметили, что Северная Корея передала России до 4,8 млн артиллерийских снарядов, а Иран поставил в Россию беспилотники Shahed-136/131 и комплектующие к ним.

Сотрудничество России с КНДР

В прошлом году Россия закупила партию баллистических ракет у Северной Кореи и уже использовала их для обстрелов территории Украины. Дальность этих ракет составляет 900 километров.

В то же время, более половины северокорейских ракет не долетели до своих целей в Украине.

Тем временем ряд стран обвинили КНДР в намерениях украсть военные секреты для создания ядерного оружия.

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