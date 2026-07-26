Іран та Оман сьогодні можуть узгодити план відкриття Ормузької протоки, - Axios

Зазначається, президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 24 липня, наказав не завдавати чергової серії ударів по Ірану через кілька годин після того, як делегація Оману прибула до Тегерана для переговорів про нову угоду по Ормузькій протоці.

Два регіональні джерела заявили, що на переговорах досягнуто прогресу, і що домовленості між Оманом та Іраном можуть бути досягнуті протягом вихідних.

Зазначається, що після того, як Оман та Іран домовляться по всіх пунктах, рішення про те, чи приймати запропоновану угоду, належить ухвалити президенту Трампу.

Деталі можливих домовленостей Axios не наводить.