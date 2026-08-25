США розпочали нову операцію проти Ірану та розкрили її мету

Напередодні стартувала нова американська операція для ослаблення іранського режиму та його союзників. Вона отримала назву "Економічний вигнанець".

З такою заявою виступив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський Мінфін .

Як пояснив Бессент, операція передбачає розширення вторинних санкцій проти організацій і держав, які співпрацюють із Тегераном.

Ба більше, Штати вводять обмеження проти низки ключових секторів економіки Ірану, зокрема:

цифрових активів;

золотого ринку;

авіації;

технологічної галузі;

судноплавства.

Глава Мінфіну США уточнив, що Вашингтон планує заблокувати всі основні джерела фінансування іранського режиму, доки Тегеран не залишиться без економічної підтримки.

За його Бессента, його команда вже визначив посередників і мережі, через які Іран обходив санкції та займався контрабандою нафти.

"Наша мета - перерізати кожну економічну артерію, яка підтримує цей тиранічний режим, доки Тегеран не залишиться наодинці", - оголосив міністр.

Наразі американські відомства мають намір посилити тиск і заблокувати джерела доходів, які використовуються для фінансування Корпусу вартових ісламської революції та іранської влади.

Міністр також попередив, що компанії та організації, які допомагають Ірану відмивати кошти, ризикують втратити доступ до американської доларової фінансової системи.

Водночас Бессент уточнив, що більшість вторинних санкцій не набудуть чинності миттєво - Вашингтон планує дати порушникам час, щоб припинити співпрацю з Тегераном.

Що цікаво, президент США Дональд Трамп також проводить переговори з лідерами інших держав, закликаючи їх припинити економічну взаємодію з іранським режимом.