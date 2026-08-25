ua en ru
Вт, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США розпочали нову операцію проти Ірану та розкрили її мету

10:01 25.08.2026 Вт
2 хв
Дональд Трамп хоче залучити до неї світових лідерів
aimg Юлія Капітонова
США розпочали нову операцію проти Ірану та розкрили її мету Фото: Скотт Бессент, міністр фінансів США (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Напередодні стартувала нова американська операція для ослаблення іранського режиму та його союзників. Вона отримала назву "Економічний вигнанець".

З такою заявою виступив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський Мінфін.

Як пояснив Бессент, операція передбачає розширення вторинних санкцій проти організацій і держав, які співпрацюють із Тегераном.

Ба більше, Штати вводять обмеження проти низки ключових секторів економіки Ірану, зокрема:

  • цифрових активів;
  • золотого ринку;
  • авіації;
  • технологічної галузі;
  • судноплавства.

Глава Мінфіну США уточнив, що Вашингтон планує заблокувати всі основні джерела фінансування іранського режиму, доки Тегеран не залишиться без економічної підтримки.

За його Бессента, його команда вже визначив посередників і мережі, через які Іран обходив санкції та займався контрабандою нафти.

"Наша мета - перерізати кожну економічну артерію, яка підтримує цей тиранічний режим, доки Тегеран не залишиться наодинці", - оголосив міністр.

Наразі американські відомства мають намір посилити тиск і заблокувати джерела доходів, які використовуються для фінансування Корпусу вартових ісламської революції та іранської влади.

Міністр також попередив, що компанії та організації, які допомагають Ірану відмивати кошти, ризикують втратити доступ до американської доларової фінансової системи.

Водночас Бессент уточнив, що більшість вторинних санкцій не набудуть чинності миттєво - Вашингтон планує дати порушникам час, щоб припинити співпрацю з Тегераном.

Що цікаво, президент США Дональд Трамп також проводить переговори з лідерами інших держав, закликаючи їх припинити економічну взаємодію з іранським режимом.

Раніше РБК-Україна писало, що Сполучені Штати планують застосувати проти Ірану безпрецедентні заходи. Насамперед ідеться про потужний економічний тиск на режим.

Ба більше, президент США Дональд Трамп змінив стратегію щодо Ірану, зробивши ставку на санкції та вичікування замість військових дій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Близький Схід
Новини
У Києві пошкоджено багатоповерхівку після атаки дрона, є постраждала
У Києві пошкоджено багатоповерхівку після атаки дрона, є постраждала
Аналітика
Дорога електроенергія для металургії. Як забезпечити прямі контракти між промисловістю та генерацією
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Дорога електроенергія для металургії. Як забезпечити прямі контракти між промисловістю та генерацією