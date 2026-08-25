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Иран и Оман договариваются о разминировании Ормуза вопреки заявлению Трампа

22:30 25.08.2026 Вт
2 мин
Стороны приблизились к подписанию соглашения
aimg Елена Бджола
Иран и Оман договариваются о разминировании Ормуза вопреки заявлению Трампа Фото: танкер в Ормузском проливе (Getty Images)
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Иран и Оман обсудили создание временного совместного судоходного маршрута через Ормузский пролив. Также страны думают над миссией по разминированию ключевого коридора экспорта нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Иран и Оман ведут переговоры по Ормузу

Министр иностранных дел Омана Саид Бадр бин Хамад Альбусаиди выразил надежду, что вскоре объявят о коридоре через Ормуз. Также на кону практические договоренности по возобновлению безопасного судоходства в проливе.

Он назвал переговоры с главным дипломатом Ирана Аббасом Арагчи в Тегеране конструктивными.

"Будущее управление проливом и постоянное решение будут определены в должное время", - заявил дипломат.

Предложенное рамочное соглашение с Ираном содержит общий проект по разминированию пролива, пишет издание.

Маскат и Тегеран продолжат переговоры по достижению соглашения о постоянном коридоре и системе управления проливом, сообщило министерство.

Ссылка Омана на миссию по разминированию, похоже, противоречит заявлению президента Дональда Трампа, пишет издание. Ранее он сказал, что ВМС США сообщили его об удалении всех мин из международных вод в Ормузе.

Иран и Оман проводят переговоры в соответствии с положением меморандума о взаимопонимании, подписанном Вашингтоном и Тегераном 17 июня.

Но Меморандум о взаимопонимании быстро распался, поскольку США и Иран начали борьбу за судоходные пути.

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Трампа, Иран получил жесткое предупреждение о новом минировании Ормузского пролива, который уже сделали безопасным ВМС США.

Также сообщалось, что США планируют расширение вторичных санкций против организаций и государств, сотрудничающих с Тегераном.

Кроме того, Трамп сказал, что США "полностью" контролируют весь регион, связанный с Ормузским проливом.

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