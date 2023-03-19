Іран та Ірак підписали угоду про "захист кордону", яка "включає координацію в охороні спільних кордонів і консолідацію співпраці в кількох сферах безпеки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
бойовики ІДІЛ розстріляли цивільний автомобіль, внаслідок чого загинуло 8 людей, ще 7 отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.