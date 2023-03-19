Иран и Ирак подписали соглашение о "защите границы", которое "включает координацию в охране общих границ и консолидацию сотрудничества в нескольких сферах безопасности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
боевики ИГИЛ расстреляли гражданский автомобиль, в результате чего погибли 8 человек, еще 7 получили ранения.
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