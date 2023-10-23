Іран та "Хезболла" координують ескалацію на кордоні Лівану та Ізраїлю, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інстиут вивчення війни (ISW).

Дві особи, пов’язані з бойовиками, повідомили Reuters, що їхня військова діяльність навколо північного Ізраїлю має на меті "займати ізраїльські сили, але не відкривати великий новий фронт".

Аналітики зазначають, що ц е узгоджується з заявою представника ЦАХАЛу про те, що Іран доручив "Хезболлі" посилити зусилля проти Ізраїлю і таким чином чинити тиск на ЦАХАЛ під час підготовки до наземних операцій у Секторі Гази.

"Ці звіти вказують на те, що Іран і "Хезболла" координують ретельно вивірену ескалацію, щоб відвернути увагу Ізраїлю від Сектора Гази", - додали в ISW.

Напад ХАМАС на Ізраїль та напруженість із "Хезболлою"

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. Відтоді почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Підтримувані Іраном бойовики за останні дні кілька разів обстріляли ракетами ізраїльські аванпости і сили на кордоні. За даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки розглядають можливість військової відповіді на випадок нападу "Хезболли" на Ізраїль.

19 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по об'єктах терористів "Хезболли" в Лівані.

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