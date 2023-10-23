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Иран и "Хезболла" координируют эскалацию на границе Ливана и Израиля, - ISW

Понедельник 23 октября 2023 06:46
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Иран и "Хезболла" координируют эскалацию на границе Ливана и Израиля, - ISW Фото: Иран и "Хезболла" координируют эскалацию на границе Ливана и Израиля (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Иранские лидеры достигли консенсуса по поводу одобрения ограниченных трансграничных атак "Хезболлы" на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Инстиут изучения войны (ISW).

Два человека, связанные с боевиками, сообщили Reuters, что их военная деятельность вокруг северного Израиля имеет целью "занимать израильские силы, но не открывать большой новый фронт".

Аналитики отмечают, что это согласуется с заявлением представителя ЦАХАЛа о том, что Иран поручил "Хезболли" усилить усилия против Израиля и таким образом оказывать давление на ЦАХАЛ во время подготовки к наземным операциям в Секторе Газа.

"Эти отчеты указывают на то, что Иран и "Хезболла" координируют тщательно выверенную эскалацию, чтобы отвлечь Израиль от Сектора Газа", - добавили в ISW.

Нападение ХАМАС на Израиль и напряженность с "Хезболлой"

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. С этого времени начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

Поддерживаемые Ираном боевики в последние дни несколько раз обстреляли ракетами израильские аванпосты и силы на границе. По данным СМИ, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболла" на Израиль.

19 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане.

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Израиль Иран Хезболла Ливан
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