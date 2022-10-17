UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іран став співучасником воєнних злочинів Росії, - МЗС України

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Постачання бойових безпілотників Російської Федерації для ударів по Україні зробили Іран співучасником воєнних злочинів та терактів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

За його словами, лише за останній тиждень Росія завдала понад 100 ударів іранськими дронами-камікадзе по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в українських містах. Внаслідок цього загинули і поранені десятки осіб, у тому числі діти. Також пошкоджено третину енергетичної інфраструктури України та дві дипломатичні установи в Києві.

"Надання зброї для ведення загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів Росії проти України. Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України", - йдеться в заяві.

Сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до глав МЗС країн-учасниць Євросоюзу із закликом накласти нові санкції на Іран. Особливої актуальності вони набувають на тлі повідомлень про наміри передати Росії балістичні ракети "земля-земля".

"Україна вживатиме всіх доступних заходів для захисту цивільного населення, суверенітету та територіальної цілісності від зовнішньої агресії в рамках втілення невід'ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков на тлі ранкових атак іранських дронів-камікадзе по Києву заявив, що Росія та Іран об'єднуються, щоб сіяти терор. Він також закликав світову спільноту протидіяти цьому.

Іранська сторона сьогодні вкотре зробила цинічну заяву про те, що нібито не постачає безпілотники Shahed-136 Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІрандрониМИД Украины