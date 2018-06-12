Иран советует Ким Чен Ыну не доверять Трампу

По словам представитель правительства Ирана, Трамп может отменить свое соглашение о денуклеаризаци

Иран предупредил северокорейского лидера Ким Чен Ира, чтобы он не доверял президенту Соединенных штатов Америки (США) Дональду Трампу, который, как он сказал, может отменить свое соглашение о денуклеаризации в течение нескольких часов. Об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Мохаммад Багер Новахт, пишет Reuters.

"Мы не знаем, с какими людьми ведет переговоры северокорейский лидер. Вероятно соглашение может быть отменено", - сказал Нобахт.

Отметим, согласно одному из положений документа, глава Северной Кореи обязуется провести денуклеаризацию полуострова и подтверждает свою приверженность "прочному и стабильному миру". В свою очередь, американский президент обязуется предоставить Ким Чен Ыну "гарантии безопасности" в ответ на денуклеаризацию.

Напомним, ранее Трамп заявил, что американские санкции против Северной Кореи остаются в силе.